Alors que les entreprises font face à de multiples défis – attentes changeantes des employés, pénurie mondiale de main-d’œuvre, manque croissant de compétences – la pression s’accroît sur les responsables RH pour apporter des réponses et faire preuve de leadership. Leur rôle dans la transformation de leur organisation est essentiel pour insuffler de l’agilité, anticiper les tendances et les perturbations, et soutenir la compétitivité de l’entreprise en période d’incertitude. Les RH doivent ainsi évoluer et adopter de nouvelles méthodes de travail pour conjuguer les contraintes de fonctionnement avec la conduite d’initiatives transformatrices. De cette manière, elles pourront équilibrer stratégie et exécution.

Le cabinet de conseil en RH et transformation des talents d’IBM travaille main dans la main avec les services RH appelés à assurer un intégration fluide de la dynamique des personnels dans ces initiatives de transformation plus étendues. Ensemble, nous repensons les ressources humaines en accordant une place centrale à l’IA pour accroître la valeur métier, faire progresser le programme de gestion des talents, accélérer la feuille de route numérique et créer une fonction RH moderne et agile, soutenue par une expérience collaborateur inspirée du grand public. Forts de notre expertise sectorielle approfondie, nous travaillons avec les organisations pour répondre à leurs objectifs et défis uniques de gestion des talents, en créant des stratégies qui débloquent de nouveaux niveaux de performance et de productivité des employés au sein de leur entreprise.