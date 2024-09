Approvisionnement dans le cadre des RH Les priorités des entreprises n’ont jamais évolué aussi vite. Pour répondre aux nouvelles préférences des clients et aux nouveaux résultats attendus, vous avez besoin d’une main-d’œuvre flexible. Le personnel temporaire peut être une solution, mais trouver et recruter ces employés est un travail à plein temps.



Grâce à Orchestrate, vous pouvez passer moins de temps à gérer vos effectifs et plus de temps à réaliser vos objectifs. En automatisant les tâches manuelles d’approvisionnement, Orchestrate permet à votre équipe de gagner un temps précieux pour planifier des initiatives stratégiques et répondre aux besoins des clients. Simplifiez votre processus de gestion du cycle de vie des contractuels avec IBM watsonx Orchestrate