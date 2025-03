Pour citer Elvis Presley, « A little less conversation, a little more action, please » (moins de paroles et plus d’action, s’il vous plaît). Tel est le rôle des agents d’IA.

Un agent d’IA désigne un système ou un programme capable d’effectuer des tâches de manière autonome pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système, en concevant son propre workflow et en utilisant les outils disponibles.

Plus autonomes, connectés et sophistiqués que les assistants d’IA, les agents d’IA peuvent couvrir un large éventail de fonctions qui vont au-delà du NLP. Citons notamment la prise de décision, la résolution de problèmes, les interactions avec des environnements externes et l’exécution d’actions.