Qu’est-ce qu’AutoGPT ?

Les agents d’IA sont un type de technologie d’IA autonome capable d’exécuter des tâches auto-déterminées sans intervention humaine afin d’atteindre un objectif prédéfini. Une fois le prompt défini par l’utilisateur, l’agent d’IA détermine la séquence optimale d’étapes à suivre pour accomplir la tâche assignée. Les agents utilisent les résultats de chaque étape pour informer la suivante et structurer l’ensemble du workflow.

AutoGPT est un exemple de cadre multi-agent : une plateforme d’IA qui crée et coordonne une équipe d’agents d’IA autonomes collaborant pour atteindre un objectif donné. Parmi les autres plateformes multi-agents de premier plan, citons crewAI , LangGraph et AutoGen.