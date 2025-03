Qu’est-ce que GPT-4o ?

GPT-4o mini est une version plus petite et plus économique du modèle GPT-4o, et le modèle d’IA générative le plus rapide de la famille de produits OpenAI. Contrairement aux plus grands modèles de langage (LLM) contenant des dizaines ou des centaines de milliards de paramètres, GPT-4o mini est un modèle petit et léger. Malgré sa taille compacte, il surpasse GPT-3.5 Turbo : il atteint une vitesse similaire pour un coût environ 60 % inférieur.

Comme son grand frère, GPT-4o mini possède des capacités multimodales, prend en charge des langues autres que l’anglais et peut gérer des tâches d’IA classiques telles que le raisonnement, les mathématiques et le codage. Au moment de la publication, GPT-4o mini peut traiter le texte et les images en entrée. D’après OpenAI, la prise en charge du contenu audio et vidéo va suivre.



Les développeurs peuvent accéder à GPT-4o mini via des interfaces de programmation des applications (API) pour un coût de 0,15 USD par million de jetons d’entrée et de 0,60 USD par million de jetons de sortie.