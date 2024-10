Qu’est-ce que l’analytique en libre-service ?

Lorsque des données de qualité sont disponibles en permanence, les dirigeants et les employés peuvent effectuer des analyses ad hoc et réagir rapidement selon les circonstances. Ils agissent et prennent des décisions en fonction des tendances et des schémas passés tout en bénéficiant de prévisions précises. Dans le même temps, les équipes peuvent s’engager librement dans des scénarios de simulation et créer des plans d’action pour de futures évolutions potentielles.