Qu’est-ce que la prise de décision axée sur les données ?

Les entreprises peuvent tirer profit d'une meilleure compréhension des types d'analyses commerciales qui peuvent éclairer leurs processus de prise de décision.

L'analyse descriptive vise à décrire et à résumer les données historiques par le biais de l'agrégation et de l'extraction de données, afin de donner un aperçu des performances passées. Ce type d'analyse est utilisé pour créer des rapports de vente mensuels, des enquêtes de satisfaction de la clientèle et des analyses du trafic sur le site web.

L’ analyse diagnostique vise à déterminer pourquoi certains événements se sont produits. Cela implique la découverte de données, l’exploration et l’identification de corrélations pour découvrir les causes premières des tendances ou des incidents, tels qu’une baisse des ventes ou une augmentation des réclamations des clients.

L’analyse prédictive prévoit les tendances ou les résultats futurs sur la base de données historiques. Les entreprises peuvent prédire plus efficacement les ventes et le comportement des clients et gérer les risques en utilisant des modèles statistiques, le machine learning et les techniques de forecasting.

L’analyse prescriptive va plus loin en recommandant des actions basées sur des données. Ce type d’analyse combine l’analyse prédictive avec des algorithmes d’optimisation pour suggérer le meilleur plan d’action, facilitant ainsi l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, les stratégies de campagne marketing et les décisions d’allocation des ressources.

L’analyse exploratoire permet de découvrir des schémas, des relations ou des anomalies dans les données sans hypothèses spécifiques. Les techniques de visualisation des données, de clustering et de réduction de la dimensionnalité permettent d’identifier de nouveaux segments de marché, d’explorer les données démographiques des clients et de découvrir des corrélations inattendues.

L’ analyse inférentielle utilise un échantillon de données pour faire des inférences sur une population. Il utilise des tests statistiques tels que l’analyse de regression, les tests d’hypothèses et les intervalles de confiance et est utile dans les études de marché, les tests de produits et les enquêtes sur les préférences des consommateurs.

L’analyse qualitative se concentre sur les données non numériques afin de comprendre des concepts, des opinions ou des expériences. Des méthodes telles que l'analyse de contenu, l'analyse thématique et l'exploration de texte sont utilisées pour analyser les commentaires des clients et les sentiments sur les médias sociaux et mener des entretiens d'étude de marché.

L’analyse quantitative analyse les données numériques pour quantifier les variables et découvrir des schémas à l’aide de l’analyse statistique, de la modélisation mathématique et de techniques de calcul. Ce type d’analyse est essentiel pour la modélisation financière, l’analyse des indicateurs opérationnels et la mesure de la performance.

L’analyse en temps réel consiste à analyser les données au fur et à mesure qu’elles sont générées, afin de fournir des informations immédiates. Grâce aux streaming analytics, aux tableaux de bord en temps réel et au traitement des événements, les entreprises peuvent détecter les fraudes, gérer les stocks en temps réel et surveiller le support client en direct.