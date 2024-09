Qu'est-ce que la visualisation des données ?

La visualisation de données est la représentation des données à travers l'utilisation de graphiques communs, tels que des diagrammes, des représentations, des infographies et même des animations. Ces affichages visuels d'informations communiquent les relations de données complexes ainsi que des informations basées sur les données d'une manière facile à comprendre.

Les données de visualisation peuvent être utilisées pour une variété d'objectifs, et il est important de noter que leur utilisation n'est pas réservée aux équipes de données. La direction l'utilise également pour transmettre une structure organisationnelle et une hiérarchie, tandis que les analystes et les spécialistes des données s'en servent pour découvrir et expliquer des modèles et des tendances. Harvard Business Review (lien externe à ibm.com) classe la visualisation des données dans quatre grandes catégories : génération d'idées, illustration d'idées, reconnaissance visuelle et visualisation quotidienne de données. Nous les verrons plus en détail ci-dessous :

Génération d'idées

La visualisation de données est couramment utilisée pour stimuler la génération d'idées au sein des équipes. Elles sont fréquemment utilisées lors des sessions de remue-méninges ou Design Thinking comme début d'un projet en aidant à la collecte de différentes perspectives et en mettant en évidence les problèmes communs de la collectivité. Bien que ces visualisations soient généralement brutes et pas affinée, elles permettent de jeter les bases du projet et de s'assurer que l'équipe est en phase avec le problème qu'elle cherche à résoudre pour les principales parties prenantes.

Illustration d'idée

La visualisation de données pour l'illustration des idées aide à transmettre une idée, notamment une tactique ou un processus. Elle est couramment utilisée pour les paramètres d'apprentissage, tels que les tutoriels, les cours de certification, les centres d'excellence, mais elle peut également être utilisée pour représenter les structures et processus de l'organisation, facilitant la communication entre les bonnes personnes pour des tâches spécifiques. Les chefs de projet utilisent fréquemment des diagrammes de Gantt et des diagrammes en cascade pour illustrer le flux de travail. La modélisation des données utilise également l'abstraction pour représenter et mieux comprendre les flux de données au sein du système d'information d'une entreprise. Ainsi, les développeurs, analystes métier, les architectes de données, entre autres, peuvent comprendre plus facilement les relations dans une base de documents ou un entrepôt de données.

Reconnaissance visuelle

La reconnaissance visuelle et la visualisation quotidienne des données sont plus étroitement liées aux équipes de données. Si la reconnaissance visuelle permet aux analystes des données, aux spécialistes des données et aux autres professionnels des données d'identifier des modèles et des tendances au sein d'un fichier, la visualisation quotidienne des données permet d'établir un récit après la découverte de nouvelles informations.

Visualisation des données

La visualisation des données est une étape essentielle du processus de la science des données, car elle permet aux équipes et aux personnes de transmettre des données plus efficacement aux collègues et aux décideurs. Les équipes qui gérer les systèmes production de rapports utilisent généralement des vues de modèles définies pour surveiller les performances. Cependant, la visualisation des données ne se limite pas aux tableaux de bord des performances. Par exemple, pendant une exploration de texte un analyste peut utiliser un nuage de mots pour capturer des concepts clés, des tendances et des relations cachées dans ces données non structurées. Il peut également utiliser une structure graphique pour illustrer les relations entre les entités dans un graphique de connaissances. Il existe plusieurs façons de représenter différents types de données. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un ensemble de compétences qui doit dépasser le cadre de votre équipe d'analystes de base.