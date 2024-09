Qu'est-ce que l'exploration de texte ?

Les logiciels d'analyse de texte ont eu un impact sur la façon dont de nombreuses industries travaillent puisqu'ils leur permettent d'améliorer l'expérience des utilisateurs des produits et de prendre des décisions commerciales plus rapides et plus judicieuses. Voici quelques exemples de cas d'utilisation :

Service client : Il existe plusieurs façons de solliciter les commentaires des utilisateurs. Lorsqu'ils sont combinés à des outils d'analyse de texte, les systèmes de commentaires en retour, tels que les agents conversationnels, les enquêtes auprès des clients, les indices de mesure de la satisfaction, les avis en ligne, les tickets d'assistance et les profils de médias sociaux, permettent aux entreprises d'améliorer rapidement leur expérience client. L'exploration de texte et l'analyse des sentiments peuvent fournir aux entreprises un mécanisme leur permettant de hiérarchiser les principaux problèmes de leurs clients afin de répondre aux problèmes urgents en temps réel et d'accroître leur satisfaction. Découvrez comment Verizon utilise l'analyse de texte dans son centre de support.

Gestion des risques : L'exploration de texte a également des applications dans la gestion des risques, où elle peut fournir des informations sur les tendances industrielles et les marchés financiers en surveillant les changements de sentiment et en extrayant des informations des rapports d'analystes et des livres blancs. Ces données sont particulièrement précieuses pour les institutions bancaires, car elles permettent d'envisager avec plus de confiance les investissements commerciaux dans divers secteurs. Découvrez comment CIBC et EquBot utilisent l'analyse de texte dans le cadre de l'atténuation des risques.

Maintenance : L'exploration de texte fournit une image détaillée et complète du fonctionnement et des capacités des produits et des machines. Au fil du temps, l'exploration de texte automatise la prise de décision en révélant des modèles liés à des problèmes et des procédures de maintenance préventive et réactive. Grâce à l'analyse de texte, les professionnels de la maintenance peuvent déterminer plus rapidement la cause première des problèmes et des pannes.

Soins de santé : Les techniques d'exploration de texte sont de plus en plus indispensables pour les chercheurs dans le secteur biomédical, en particulier pour le regroupement d'informations. La recherche médicale manuelle peut s'avérer coûteuse et être chronophage. L'exploration de texte fournit une méthode automatisée pour extraire des informations importantes des documents médicaux.

Filtrage du spam : Le spam sert souvent de point d'entrée aux pirates pour infecter les systèmes informatiques avec des logiciels malveillants. L'exploration de texte peut fournir une méthode pour filtrer et exclure ces messages des boîtes de réception, afin d'améliorer l'expérience globale des utilisateurs et de minimiser le risque de cyber-attaques pour les utilisateurs finaux.