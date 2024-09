En collaboration avec IBM, Verizon a rapidement jeté les bases en utilisant une vaste gamme d'outils pour accélérer l'expansion du réseau dans tous les secteurs verticaux. Qu'il s'agisse de l'industrie manufacturière, des soins de santé, de l'éducation, de la vente au détail ou du divertissement, cette collaboration a été transformatrice et est arrivée à un moment on ne peut plus décisif.

Le gaz, l'énergie et les services publics constituent l'une des principaux secteurs verticaux qui ont besoin d'une solution de transformation numérique accélérée. La surveillance critique des infrastructures, la détection et la prise en charge des pannes et la sécurité sur les chantiers étaient tous des défis urgents dans le secteur. Grâce à la puissance de la 5G et de la MEC associée aux solutions d'IA et à la plateforme cloud hybride d'IBM, le télétravail est devenu beaucoup plus simple.

« Nous avons déployé de plus en plus de connectivité pendant la pandémie et la 5G a changé cela », explique Srini Kalapala, leader de la stratégie technologique chez Verizon Business. « Nous savions que nous devions fournir une connectivité hautement fiable qui va au-delà des humains, avec laquelle les machines peuvent communiquer entre elles et faire des choses simples à distance. »

Les clients sont dotés d'outils leur permettant d'accéder à distance à des informations sur leurs infrastructures grâce à des capteurs, des caméras et des drones de l'Internet des objets (IdO). La mise en œuvre d'une solution telle que IBM Maximo Application Suite rationalise les opérations en envoyant des alertes à distance au personnel sur le terrain, ce qui permet de mener des inspections et d'informer les clients des situations dangereuses en temps quasi réel. Mais tous ces traitements lourds ne seraient pas possibles sans la vitesse edge, qui permet aux serveurs cloud de fonctionner plus près des terminaux, réduisant ainsi la latence. Tout cela permet d'améliorer la productivité, de réduire les coûts de l'entreprise, d'augmenter leur retour sur investissement et, surtout, de renforcer la sécurité des travailleurs dans l'ensemble de l'entreprise.

« Je pense que les solutions que nous développons actuellement sont plus importantes que jamais. Nous construisons l'infrastructure du XXIe siècle et ouvrons les portes de la Quatrième Révolution industrielle », ajoute M. Erwin. « L'accélération et l'amélioration de la construction avec nos partenaires sont fondamentales, car nous réfléchissons à la manière dont les entreprises, petites ou grandes, redéfinissent ce qu'est la réussite pour elles, en ayant la technologie au cœur de leur activité. C'est là tout l'enjeu d'être un moteur du changement : s'assurer que nous ne nous contentons pas de fournir une solution technique, mais que nous apportons un changement véritablement durable pour les clients que nous servons. »