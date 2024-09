IBM et Boston Dynamics se sont posé la question suivante : est-il possible de collecter et d’analyser en toute sécurité les données d’une usine en périphérie afin que le personnel n’ait plus à le faire manuellement et à se mettre en danger dans les usines tout en réduisant les besoins d’instrumentation de chaque machine et les coûts associés ?La réponse est « oui ».

Boston Dynamics et IBM ont réuni leurs technologies afin de créer une solution basée sur l’IA pour Spot. « Boston Dynamics et IBM se sont associées pour résoudre la même combinaison de problèmes d’acquisition et d’intelligence des données », indique M. Perry. « Nos clients nous ont posé la même question à toutes les deux : comment avoir une idée de ce qui se passe sur un site industriel complexe ? »

Grâce à Spot, il n’est plus nécessaire d’installer des capteurs sur chaque machine. Et IBM a aujourd’hui ajouté la puissance de l’IA et des solutions Maximo au robot pour qu’il puisse fournir des analyses en périphérie. Avec l’aide d’IBM, Spot peut interpréter ce qu’il « voit » grâce à ses caméras et capteurs embarqués. Les analyses sont effectuées en temps réel par le robot, et il n’est donc plus nécessaire de stocker et d’analyser séparément les données dans le cloud. Spot est une extension de la stratégie de cloud hybride IBM AI@Edge.

« Spot est devenu un appareil périphérique itinérant, transportant une charge utile de technologie analytique partout où les utilisateurs en ont besoin », affirme Mme Greco. « Il peut se faufiler dans des espaces restreints, monter des marches et effectuer toutes sortes d’analyses. »

Plutôt que de simplement identifier les problèmes, Spot peut détecter les anomalies et lancer immédiatement des actions correctives grâce à des modèles d’IA hautement personnalisables et optimisés. « Spot parcourt le site, identifie les problèmes et, à l’aide de Maximo, génère automatiquement un bon de fabrication contenant les instructions pour les résoudre », selon M. Perry.

Au-delà de Maximo, IBM s’est appuyé sur sa vaste expérience et son expertise en matière de gestion d’actifs, d’IA et de technologie 5G afin de créer un service commun basé sur l’IA pour Spot avec Boston Dynamics.

Les consultants d’IBM Consulting fournissent des services de mise en œuvre et de support à Boston Dynamics, ainsi que des conseils sectoriels pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Et enfin, la technologie Red Hat® a également été utilisée pour déployer facilement et à moindre coût les analyses dans un environnement de cloud hybride.

M. Perry décrit cette relation comme suit : « Boston Dynamics offre la mobilité et la flexibilité de Spot en tant que plateforme robotique, et IBM fournit des systèmes intelligents pour comprendre les données collectées par le robot ».