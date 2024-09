Qu’est-ce qu’un chatbot ?

Les chatbots peuvent permettre aux utilisateurs de trouver facilement des informations en répondant instantanément ) leurs questions et requêtes (via une entrée textuelle, une entrée audio, ou les deux), sans intervention humaine ni recherche manuelle.

La technologie des chatbots est désormais monnaie courante, on en trouve partout, qu’il s’agisse de haut-parleurs intelligents à la maison, de SMS, de WhatsApp et de Facebook Messenger destinés aux consommateurs, ou d’applications de messagerie sur le lieu de travail, notamment Slack. La dernière évolution des chatbots IA, souvent appelés « assistants conversationnels intelligents » ou « agents conversationnels », peut non seulement comprendre une conversation naturelle grâce à l’utilisation de modèles de langage sophistiqués, mais aussi automatiser les tâches pertinentes. Outre les assistants conversationnels intelligents bien connus utilisés par les consommateurs, comme Siri chez Apple, Alexa chez Amazon, Gemini chez Google et ChatGPT chez OpenAI, les agents conversationnels sont également de plus en plus utilisés dans un contexte d’entreprise pour aider les clients et les employés.

Pour accroître la puissance des applications existantes, des chatbots bien conçus peuvent être intégrés aux logiciels déjà utilisés dans une organisation. Par exemple, un chatbot peut être ajouté à Microsoft Teams pour créer et personnaliser un hub productif regroupant contenu et outils où les membres se réunissent pour discuter, se rencontrer et collaborer.

Pour tirer le meilleur parti des données existantes d’une organisation, les chatbots de niveau entreprise peuvent être intégrés aux systèmes critiques et orchestrer les workflows à l’intérieur et à l’extérieur d’un système CRM. Les chatbots peuvent gérer en temps réel des actions aussi routinières qu’un changement de mot de passe, mais aussi un workflow complexe en plusieurs étapes couvrant plusieurs applications. En outre, les analyses conversationnelles permettent d’analyser et d’extraire des informations des conversations en langage naturel, généralement entre les clients qui interagissent avec les entreprises par le biais de chatbots et d’assistants conversationnels.

L’intelligence artificielle peut également être un outil puissant pour développer des stratégies de marketing conversationnel. Les chatbots IA sont disponibles pour assurer une assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peuvent découvrir des informations sur l’engagement et les habitudes d’achat de vos clients afin de mener des conversations plus convaincantes et d’offrir des expériences numériques plus cohérentes et personnalisées sur vos canaux web et vos canaux de messagerie.