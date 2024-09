Watson s’appuie sur des modèles d’apprentissage en profondeur, d’apprentissage automatique et de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour améliorer l’expérience des clients et les aider à modifier un rendez-vous, à suivre une expédition ou à vérifier leur solde. Watson utilise également des algorithmes d’apprentissage automatique et pose des questions de suivi pour mieux comprendre les clients et les rediriger vers un agent humain si nécessaire.

Essayez le modèle amélioré de détection de l’intention. Ce nouveau modèle, proposé en fonctionnalité bêta pour les compétences de dialogue et d’action en anglais, est plus rapide et plus précis. Il combine les techniques traditionnelles d’apprentissage automatique, d’apprentissage par transposition et d’apprentissage en profondeur dans un modèle cohérent très réactif au moment de l’exécution. Pour plus d’informations, consultez Amélioration de la reconnaissance des intentions.