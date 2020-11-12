Le Natural Language Understanding est un sous-ensemble du traitement du langage naturel, qui utilise l'analyse syntaxique et sémantique du texte et de la parole pour déterminer le sens d'une phrase. La syntaxe fait référence à la structure grammaticale d’une phrase, tandis que la sémantique fait référence à son sens. Le NLU établit également une ontologie pertinente : une structure de données qui spécifie les relations entre les mots et les expressions. Bien que les humains le fassent naturellement dans les conversations, la combinaison de ces analyses est nécessaire pour qu'une machine comprenne le sens voulu des différents textes.



Notre capacité à distinguer les homonymes et les homophones illustre bien les nuances du langage. Prenons par exemple les deux phrases suivantes :

Alice nage à contre-courant. La version actuelle du rapport se trouve dans le dossier.

Dans la première phrase, le mot « courant » (current en anglais) est un nom. Le verbe qui le précède, nager, fournit un contexte supplémentaire au lecteur, nous permettant de conclure qu'il s'agit du flux de l'eau dans l'océan. La deuxième phrase utilise le mot « actuelle » (current en anglais), mais comme adjectif. Le nom qu'il décrit, version, désigne les multiples itérations d'un rapport, ce qui nous permet de déterminer que nous faisons référence à l'état le plus récent d'un fichier.

Ces approches sont également couramment utilisées dans l'exploration de données pour comprendre les attitudes des consommateurs. En particulier, l'analyse des sentiments permet aux marques de suivre de plus près les commentaires de leurs clients, ce qui leur permet de regrouper les commentaires positifs et négatifs sur les médias sociaux et de suivre les scores nets de recommandation. En examinant les commentaires négatifs, les entreprises sont en mesure d'identifier et de traiter plus rapidement les problèmes potentiels liés à leurs produits ou services.