Les organisations du secteur de la santé redoublent d’efforts pour mettre la barre plus haut et offrir une assistance médicale fiable et personnalisée. Les chatbots d’IA générative destinés au secteur de la santé améliorent l’expérience des patients grâce à une assistance fluide en libre-service et en temps réel, permettant aux professionnels médicaux de concentrer leur énergie là où elle est réellement nécessaire : sur des tâches plus complexes.

Un générateur de conversations no-code et des modèles prédéfinis pour les soins de santé

Une assistance aux patients cohérente avec des réponses précises, contextuelles et actualisées 24 h/24, 7 j/7

Des intégrations transparentes aux systèmes back-end pour automatiser les tâches telles que la planification de rendez-vous, les paiements, l’accès aux dossiers de patients et plus encore