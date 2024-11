Qu’est-ce que la conception de chatbot ?

Une bonne expérience de chatbot nécessite une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs finaux et de ceux qui sont les mieux satisfaits par une expérience conversationnelle. Utilisez des chatbots non seulement parce que vous le pouvez, mais aussi parce que vous êtes convaincu qu’un chatbot offrira la meilleure expérience utilisateur possible.

Choisir le(s) bon(s) domaine(s) : où un chatbot est-il le plus utile ?

Vos FAQ constituent une excellente base de connaissances pour les requêtes, les tâches et les problèmes qui surviennent fréquemment et de manière prévisible. Vos équipes de service client sont également une source importante d’informations. Une gestion des processus métier robuste peut permettre d’identifier plus précisément les opportunités et les inefficacités, ainsi que de délimiter les différents centres de connaissances, canaux de communication et niveaux de complexité, de sécurité et de confidentialité propres à chaque domaine.

Les chatbots offrent la plus grande valeur ajoutée lorsqu’une conversation bidirectionnelle est nécessaire ou lorsqu’un bot peut accomplir quelque chose plus rapidement, plus facilement ou plus souvent que les moyens traditionnels. Certains domaines peuvent être mieux servis par des articles d’aide ou des assistants de configuration. D’autres, comme ceux qui nécessitent une assistance très technique ou des informations personnelles sensibles, seront plus volontiers gérés par un être humain.

Équilibrer les objectifs commerciaux à court et à long terme

Pour votre premier chatbot, il est préférable de progresser par étapes. Moins vous avez de données, moins vous pouvez faire de prédictions fiables : les entreprises qui passent des mois à créer un chatbot inaugural couvrant de nombreux thèmes apprennent souvent (trop tard) que les hypothèses clés sur le comportement des utilisateurs étaient fausses et doivent pratiquement recommencer à zéro. Le traitement efficace d’une liste plus courte de thèmes et d’intentions garantit une meilleure expérience utilisateur que des résultats incohérents dans un domaine plus large.

Cela dit, choisissez un domaine avec un potentiel de croissance. Une stratégie de chatbot vraiment réussie ne produit pas des solutions autonomes, mais des outils conversationnels déployés sur tous les canaux pertinents (sites Web, applications de messagerie, systèmes téléphoniques) qui s’enrichissent mutuellement en générant des données partagées pour la formation et l’optimisation.