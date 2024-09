watsonx Assistant fournit un résumé des interactions entre les utilisateurs et votre agent conversationnel.

La visualisation et l’analyse des indicateurs critiques et des indicateurs clés de performance vous permettent de comprendre les sujets que les utilisateurs et les clients souhaitent aborder, de savoir si l’agent virtuel répond à ces besoins et de découvrir comment améliorer rapidement le service fourni.