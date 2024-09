Lite

Le plan Lite est perpétuel pour 30 000 articles NLU et un modèle personnalisé par mois calendaire. Lorsque vous atteignez la limite de 30 000 articles NLU au cours d'un mois calendaire, votre instance NLU est suspendue et réactivée le premier jour du mois calendaire suivant. Nous recommandons le plan Lite pour les POC et le plan standard pour les utilisations de production plus importantes.

Lancez-vous