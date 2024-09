Pour vous permettre de personnaliser toujours plus votre assistant virtuel, IBM watsonx Assistant propose des kits de démarrage pour profiter d’intégrations parmi les plus utilisées. Exploitez ces extensions pour doter votre agent conversationnel de fonctionnalités avancées, récupérer des informations en temps réel à partir d’une base de données, connecter un CRM, envoyer une demande d’assistance et bien plus encore.