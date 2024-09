Automation Explorer

L’IBM Automation Explorer est un concentrateur en ligne complet pour découvrir, apprendre et accéder aux ressources d’intégration prises en charge par IBM et développées par la communauté, en particulier les connecteurs d'application et les modèles. Il comprend également le Connector Development Kit (CDK), qui vous permet de créer et de déployer facilement des connecteurs réutilisables au sein de votre organisation. Lancer l'IBM Automation Explorer