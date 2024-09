Qu'est-ce que la recherche intelligente ?

Les systèmes d'extraction d'informations utilisés en entreprises ont vu le jour bien avant l'apparition de l'Internet public. L'un des premiers avantages de la mise en œuvre de grands systèmes multi-utilisateurs était qu'ils facilitaient la recherche d'informations en trouvant des correspondances exactes avec des chaînes de texte dans de vastes référentiels de documents.

Avec le développement des ordinateurs de bureau et des intranets d'entreprise, les solutions de recherche d'entreprise telles qu'IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) et l'outil de recherche local FAST (racheté plus tard par Microsoft) se sont banalisées dans l'informatique d'entreprise.

Cependant, l'essor et la popularisation des moteurs de recherche Web gratuits et accessibles au public, tels que Google (et son prédécesseur AltaVista), ont radicalement transformé les attentes des utilisateurs en matière de recherche d'informations, de découverte de contenu et de plateformes de recherche d'entreprise.

Face à la croissance rapide du volume et de la variété des données que les outils de recherche d'entreprise doivent examiner, la vitesse d'extraction des résultats est devenue un indicateur clé de la performance des algorithmes de recherche cognitive. Les solutions de recherche intelligente doivent être construites sur des architectures capables de répondre aux exigences de performance des charges de travail des données volumineuses. Parce qu'elles offrent l'évolutivité nécessaire, les infrastructures cloud intégrant des API et une automatisation poussées sont généralement les mieux adaptées à cette tâche.