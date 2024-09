Et si vous pouviez découvrir des informations plus précises enfouies dans vos documents métier plus simplement et plus rapidement ?

Avec IBM Watson Discovery, vous pouvez stimuler la productivité des travailleurs intellectuels en automatisant la découverte des informations et des analyses grâce au traitement et à la compréhension avancés du langage naturel. Vous obtenez ainsi des résultats plus rapides, des clients satisfaits et des employés plus heureux.



Nous fournissons une IA en langage naturel de qualité professionnelle, fiable, évolutive et facile à utiliser, alimentée par des modèles NLP personnalisés et de grands modèles de langage (LLM) d’IBM Research.



Watson Discovery nommé leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Insights Engines 2022.