Qu'est-ce que la gestion des connaissances ?

Associez-vous à IBM pour lancer votre nouvelle initiative de gestion des connaissances. IBM Watson Discovery est une fonction de recherche basée sur l'IA qui utilise le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour extraire des réponses et découvrir des informations dissimulées dans des documents, des pages Web et le big data. Watson Discovery réduit le temps de recherche de plus de 75 %.

Watson Discovery est optimisé par le traitement automatique du langage naturel (NLP). Les fonctions NLP interprètent le langage humain et en comprennent le sens et le contexte. Watson Discovery Watson Discovery peut parcourir rapidement des contenus divers dans des sources de données connectées, avec une compréhension contextuelle, identifier les passages les plus pertinents et fournir des documents ou des pages Web sources. Créez un système de gestion des connaissances avec l'IA pour rendre toutes les informations nécessaires facilement accessibles et découvrir des éclairages significatifs.

Créez un compte Watson Discovery sur IBM Cloud, sur lequel vous avez accès à des applications, à des fonctions d'IA et d'analyse et pourrez créer avec plus de 40 services du plan Lite.