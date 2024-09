Watson NLP Library for Embed Intégrez une puissante IA en langage naturel dans les applications métier grâce à une bibliothèque conteneurisée conçue pour offrir une plus grande flexibilité aux partenaires d’IBM.

Watson Natural Language Understanding Exploitez les capacités de ces outils de langage naturel et analysez du texte en big data dans des formats tels que HTML, les pages Web, les médias sociaux et bien plus encore.

Watson Discovery Appliquez le traitement automatique du langage naturel pour découvrir des analyses et des réponses plus rapidement, et améliorer ainsi les workflows opérationnels.

Watson Speech Libraries for Embed Créez vos applications plus rapidement et avec plus de flexibilité en utilisant des bibliothèques conteneurisées d’IA de niveau entreprise pour automatiser la transformation speech-to-text et text-to-speech.

Watson Speech to Text Utilisez les services d’IBM Cloud pour convertir la parole en texte en utilisant la reconnaissance vocale et la transcription alimentées par l’IA, dans plusieurs langues et pour divers cas d’utilisation.

Watson Text to Speech Utilisez les services d’IBM Cloud pour traduire un texte écrit en un vocal naturel dans diverses langues et voix, dans une application existante ou dans watsonx Assistant.