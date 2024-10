À mesure que l’adoption de l’IA se poursuit, les entreprises doivent investir de nombreuses ressources et consacrer un temps considérable pour la déployer efficacement dans leurs solutions. La technologie d’IA générative d’IBM relève ces défis en rendant l’IA accessible et utilisable et en donnant aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) les moyens de mettre facilement en œuvre l’IA pour les entreprises tout en restant concentrés sur leur domaine d’expertise. Nul besoin d’être un expert pour utiliser la technologie d’IA d’IBM afin de créer des solutions alimentées par l’IA plus rapidement et à moindre coût. Le portefeuille d’IA intégrable d’IBM vous permet d’intégrer plus facilement une IA digne de confiance dans vos applications commerciales, de réduire leur délai de commercialisation et de les déployer dans n’importe quel environnement multicloud hybride.

watsonx.ai Lightweight Engine

IBM a récemment lancé son watsonx.ai Lightweight Engine, spécialement conçu pour les entreprises. La nouvelle version de watsonx.ai Lightweight Engine vous permet d’accéder à une variété de modèles de fondation adaptés à vos besoins, notamment des modèles de fondation open source, propriétaires et personnalisés, ainsi que des API de niveau entreprise. Vous pouvez réduire l’encombrement total et les besoins en calcul tout en offrant des capacités d’inférence de l’IA à l’échelle de l’entreprise.