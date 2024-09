L’intégration des nouveaux partenaires se fait au moyen du New Partner Accelerator, qui accélère votre création de valeur et nous permet ainsi de commencer notre développement conjoint dès le premier jour. Tous les nouveaux partenaires sont automatiquement invités à utiliser IBM New Partner Accelerator pendant six mois. Cette expérience est conçue pour aider à accélérer la génération de revenus dès le début. Elle vous offre une assistance pratique, une formation à l’intégration et toutes les ressources marketing et commerciales dont vous avez besoin pour conclure votre première affaire. Une fois l’inscription approuvée, les nouveaux partenaires sont encouragés à sélectionner un distributeur ou un courtier en technologie qui les guidera tout au long du processus.