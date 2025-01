IBM watsonx pour les partenaires commerciaux

Exploiter le potentiel de l’IA L’IA générative a le potentiel de révolutionner notre façon de travailler et nos interactions avec les clients. Des tâches élémentaires telles que la synthèse et la génération de contenu aux cas d’utilisation complexes comme la transformation intégrale des processus métier, les solutions pilotées par l’IA vous permettent d’accroître votre productivité, de réduire vos coûts et de stimuler l’innovation. Voir la vidéo

Watsonx, un outil unique Personnalisable, flexible et transparent. Les produits IBM watsonx vous permettent, à vous et à vos clients, de déployer l’IA de manière responsable, sécurisée et éthique. En associant vos compétences et nos technologies basées sur l’IA, nous pouvons aider nos clients à optimiser leurs opérations, à prendre de meilleures décisions et à stimuler la croissance. Voir la vidéo