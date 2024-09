IBM Watson Text to Speech est un service cloud d’API qui vous permet de convertir du texte écrit en parole naturelle dans plusieurs langues et styles de voix au sein d’une application existante ou de watsonx Assistant. Donnez une voix à votre marque et améliorez l’expérience et l’engagement des clients en interagissant avec les utilisateurs dans leur langue maternelle. Améliorez l’accessibilité pour les utilisateurs ayant des capacités différentes, offrez des options audio pour éviter les distractions au volant ou automatisez les interactions avec le service client pour éliminer les temps d’attente.