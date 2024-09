Les années 2016 et 2017 ont connu un nombre record de catastrophes naturelles aux Etats-Unis et ailleurs. Pour les assureurs IARD (incendies, accidents et risques divers), cela représente un nombre record de sinistres liés à des catastrophes naturelles telles que les ouragans, les inondations, les incendies, etc. Face à l'augmentation du nombre de déclarations de sinistre, les assureurs IARD se devaient d’offrir un service client qui soit à la hauteur. Le moment était venu de faire appel à CodeObjects, qui développe des systèmes d’assurance de base pour les compagnies d’assurance partout aux Etats-Unis.

« Si quelqu’un subit des dégâts à cause d’un ouragan qui a endommagé sa maison, la dernière chose dont il a envie, c’est de passer une heure pour déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, » explique Arun Bala, vice-président de la gestion produits chez CodeObjects. « La seule interaction entre de nombreux assurés et leur compagnie d’assurance est la déclaration de sinistre. L’intérêt de l’assureur est donc de faire en sorte que cette expérience utilisateur se passe le mieux possible. »

Et pourtant de nombreuses compagnies d’assurance externalisent ce point de contact vital vers des centres d’appels tiers, ce qui peut créer des complications. Les centres d’appels externalisés utilisent généralement leurs propres systèmes, car ils ne veulent pas former leur personnel à différentes applications. Cela peut avoir un impact sur la capacité d’une compagnie d’assurance à obtenir des informations précises sur la nature du sinistre, ce qui crée ensuite des inefficacités dans l’ensemble du processus de traitement du dossier de sinistre.

« Et on ne parle pas uniquement des appels liés à des catastrophes naturelles », indique M. Bala. « Les gens appellent pour savoir quel type de couverture ils ont, ou pour poser des questions sur leurs factures. Chaque type de contact avec les représentants du service client peut avoir des conséquences en termes d’inefficacité, sans parler du coût élevé. Ce sont des difficultés majeures, et de nombreuses compagnies d’assurance tentent de les atténuer en utilisant l’automatisation.

« Pour y répondre, explique M. Bala, nous améliorons notre offre de système de base avec des agents conversationnels qui permettront à nos clients existants et potentiels de fournir une expérience client supérieure. »

« Nous sommes convaincus par les capacités des agents conversationnels. Une fois que vous avez suffisamment alimenté le modèle, il fournit des résultats prévisibles et reproductibles. Une fois que vous avez formé l'agent conversationnel à converser comme votre meilleur représentant du service clientèle, chaque conversation a le potentiel d'atteindre un niveau de qualité exceptionnelle, » explique M. Bala.