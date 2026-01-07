Associez-vous à IBM pour intégrer des fonctionnalités vocales à vos solutions
IBM Watson® Speech Libraries for Embed sont des bibliothèques conteneurisées pour la synthèse vocale et la parole en texte, conçues pour offrir à nos partenaires IBM une plus grande flexibilité afin d'intégrer le meilleur de la technologie IBM Research® dans leurs solutions. Désormais disponible sous forme d’IA intégrable, les partenaires acquièrent de meilleures capacités pour développer plus rapidement des applications de transcription vocale et de synthèse vocale et les déployer dans n’importe quel environnement multicloud hybride.
La bibliothèque Watson Speech to Text (STT) utilise des bibliothèques conteneurisées de synthèse vocale et de reconnaissance vocale pour offrir à nos partenaires IBM une précision dès la sortie de la boîte. Grâce à des techniques de formation avancées et à des outils de personnalisation, adaptez les modèles à votre domaine spécifique.
La bibliothèque Watson Text to Speech (TTS) convertit le texte écrit en voix naturelle dans une variété de langues pour une synthèse vocale en temps réel.
Les bibliothèques conteneurisées d'IBM pour l'IA en langage naturel sont adaptées aux besoins et fournissent des API stables avec une mise en œuvre dynamique pour l'interopérabilité entre les modèles.
Déployez et exécutez vos applications sur n’importe quel multicloud hybride dans l’environnement de conteneurs de votre choix : plateforme Docker locale, Kubernetes ou conteneurs sans serveur.
Automatisez les actions et réponses en libre-service grâce à la transcription audio en direct et à la conversion de texte.
Capturez les discussions entre appelants et agents grâce à la transcription en temps réel de Watson Speech.
Transcrivez les enregistrements audio des discussions entre les appelants en utilisant Watson Speech pour la transcription après l'appel.
Transcrire des textes en sons naturels pour faciliter l'apprentissage en ligne et les nouvelles pratiques d'apprentissage des langues.
Proposez des options audio pour aider les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles, de dyslexie ou de difficultés de lecture.
Améliorez vos applications avec les bibliothèques vocales IBM Watson. Rejoignez IBM Partner Plus et commencez à créer avec IBM pour différencier vos solutions et accélérer votre croissance. Découvrir la puissance de l’IA intégrable.