IBM Watson Speech Libraries for Embed

Associez-vous à IBM pour intégrer des fonctionnalités vocales à vos solutions

Image IBM des bibliothèques vocales IBM

Aperçu

IBM Watson® Speech Libraries for Embed sont des bibliothèques conteneurisées pour la synthèse vocale et la parole en texte, conçues pour offrir à nos partenaires IBM une plus grande flexibilité afin d'intégrer le meilleur de la technologie IBM Research® dans leurs solutions. Désormais disponible sous forme d’IA intégrable, les partenaires acquièrent de meilleures capacités pour développer plus rapidement des applications de transcription vocale et de synthèse vocale et les déployer dans n’importe quel environnement multicloud hybride.

 Innovons ensemble. Développez votre activité avec IBM

Bibliothèques

Femme devant 3 boîtes contenant des illustrations et formant un chemin.

Watson Speech to Text Library for Embed

La bibliothèque Watson Speech to Text (STT) utilise des bibliothèques conteneurisées de synthèse vocale et de reconnaissance vocale pour offrir à nos partenaires IBM une précision dès la sortie de la boîte. Grâce à des techniques de formation avancées et à des outils de personnalisation, adaptez les modèles à votre domaine spécifique.
Femme devant 3 boîtes contenant des illustrations et formant un chemin vers une autre personne.

Watson Text to Speech Library for Embed

La bibliothèque Watson Text to Speech (TTS) convertit le texte écrit en voix naturelle dans une variété de langues pour une synthèse vocale en temps réel.

Créez avec l’IA en langage naturel d’IBM

Flexible et extensible

Les bibliothèques conteneurisées d'IBM pour l'IA en langage naturel sont adaptées aux besoins et fournissent des API stables avec une mise en œuvre dynamique pour l'interopérabilité entre les modèles.

Exécution libre

Déployez et exécutez vos applications sur n’importe quel multicloud hybride dans l’environnement de conteneurs de votre choix : plateforme Docker locale, Kubernetes ou conteneurs sans serveur.

Cas d’utilisation

Service client Agent conversationnel Analytique de la parole E-learning Accessibilité
Tarification des abonnements

Partenariat avec IBM

Image de deux professionnels travaillant ensemble sur un ordinateur dans un bureau
Partenariat avec IBM
Accélérez votre croissance en tant qu'éditeur de logiciels indépendant (ISV) en innovant avec IBM. Associez-vous à nous pour proposer des solutions commerciales améliorées intégrant l’IA afin de mieux répondre aux besoins des clients.
Vue de dessus de l'ouragan Alex
CodeObjects crée une expérience client fluide
CodeObjects élimine les attentes des centres d'appels, réduit les coûts et aide les clients anxieux à se rétablir rapidement grâce à la technologie IBM Watson Speech.
Étudiante lisant par terre dans la bibliothèque d'une université
Don Johnston rend la lecture et l'écriture accessibles aux étudiants
Don Johnston améliore la compréhension de la lecture et de l'écriture dans les écoles en proposant une solution qui permet aux élèves d'entendre le texte du matériel pédagogique à haute voix.
Passez à l’étape suivante

Améliorez vos applications avec les bibliothèques vocales IBM Watson. Rejoignez IBM Partner Plus et commencez à créer avec IBM pour différencier vos solutions et accélérer votre croissance. Découvrir la puissance de l’IA intégrable.

 Développez votre activité avec IBM En savoir plus sur l’IA intégrable
Autres moyens d’information Construire plus rapidement des solutions basées sur l’IA avec l’IA intégrable d’IBM Services de conseil en intelligence artificielle (IA)