IBM Watson® Speech Libraries for Embed sont des bibliothèques conteneurisées pour la synthèse vocale et la parole en texte, conçues pour offrir à nos partenaires IBM une plus grande flexibilité afin d'intégrer le meilleur de la technologie IBM Research® dans leurs solutions. Désormais disponible sous forme d’IA intégrable, les partenaires acquièrent de meilleures capacités pour développer plus rapidement des applications de transcription vocale et de synthèse vocale et les déployer dans n’importe quel environnement multicloud hybride.