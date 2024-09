Le portefeuille d'IA intégrable se compose de notre plateforme d'IA et de données de nouvelle génération watsonx, comprise dans watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance; IBM IA APIs (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech ; IBM IA libraries (IBM Watson traitement automatique du langage naturel Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed ; IBM IA applications (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM® Instana observabilité, ibm maximo inspection visuelle).