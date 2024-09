Les services de conseil en automatisation extrême fournis par IBM Consulting permettent aux entreprises d’aller au-delà de l’automatisation de tâches simples pour gérer des processus de premier plan, impliquant un contact avec les clients et générateurs de revenus, avec une adoption et une évolutivité intégrées. Vous pouvez créer des processus connectés, intelligents et de bout en bout, reposant sur des technologies avancées et une confiance à toute épreuve. Grâce à l’orchestration fluide du travail entre les robots et leur personnel humain, les entreprises peuvent mettre en place des modèles économiques adaptatifs et flexibles qui améliorent l’efficacité et la productivité.

Nous proposons une approche globale de l’automatisation, à l’aide d’un framework conçu pour apporter rapidement de la valeur. Nous vous rencontrons au stade où vous en êtes, depuis la conception de la stratégie et de la feuille de route jusqu’à l’exécution de missions qui soutiennent les programmes d’automatisation à grande échelle.