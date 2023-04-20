Cette discussion est intrinsèquement liée aux défis et aux solutions du XXIe siècle liés à l’excellence des processus. L’excellence des processus est une question transversale à l’ère de la transformation numérique. Elle nécessite une combinaison de capacités dédiées à l’optimisation des processus. L’application de technologies exponentielles pour découvrir numériquement les réalités des processus et les transformer technologiquement pour obtenir les meilleurs résultats. Il s’agit également de définir et d’opérationnaliser le bon niveau de gouvernance à travers les différents niveaux de l’entreprise pour favoriser une orchestration efficace de la valeur et une amélioration continue. Prenons quelques exemples :

Dans une société d’ingénierie des matériaux

Une société américaine d’ingénierie des matériaux, leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs, a mené une transformation de ses finances grâce à l’automatisation en partenariat avec IBM afin que l’entreprise puisse se développer, même avec un effectif financier fixe. Après le succès du déploiement initial de l’automatisation, l’accent a été mis sur l’optimisation des processus essentiels adjacents, comme la gestion des ordres de service, la chaîne de valeur inversée, etc., pour réduire les temps de cycle et améliorer la qualité. Un exercice de process mining s’appuyant sur les données SAP de l’entreprise a permis de mesurer les performances des KPI et de définir la feuille de route de la transformation.

Dans une multinationale de services financiers

Dans un nouvel engagement, une multinationale américaine de services financiers a tiré parti des capacités d’excellence des processus d’IBM pour étudier le processus de transfert de journaux interne qui a permis de découvrir une réduction potentielle du taux de reprise jusqu’à 50 % et une réduction de 40 % du taux de rejet.

Autres exemples