Quel est le point commun entre une société d’énergie canadienne, un détaillant de café néerlandais et une multinationale britannique de biens de consommation courante ? Tous transforment leurs opérations d’approvisionnement en tirant parti du process mining de pointe et de la technologie d’automatisation intelligente.
Une entreprise de taille moyenne dépensera l’équivalent de plusieurs milliards de dollars par an en approvisionnement direct ou indirect. C’est pourquoi il est important d’examiner l’efficacité du processus d’approvisionnement, comment contrôler les achats improvisés et réduire les fuites de revenus et comment créer une expérience standardisée dans l’entreprise. En outre, les exigences de conformité relatives aux achats durables doivent être traitées en fonction de la posture de durabilité des fournisseurs en matière de logistique et de distribution. Un processus de chaîne d’approvisionnement efficace et durable avec une empreinte de CO2 optimisée est une exigence de l’entreprise ainsi qu’un besoin sociétal.
Cette discussion est intrinsèquement liée aux défis et aux solutions du XXIe siècle liés à l’excellence des processus. L’excellence des processus est une question transversale à l’ère de la transformation numérique. Elle nécessite une combinaison de capacités dédiées à l’optimisation des processus. L’application de technologies exponentielles pour découvrir numériquement les réalités des processus et les transformer technologiquement pour obtenir les meilleurs résultats. Il s’agit également de définir et d’opérationnaliser le bon niveau de gouvernance à travers les différents niveaux de l’entreprise pour favoriser une orchestration efficace de la valeur et une amélioration continue. Prenons quelques exemples :
Une société américaine d’ingénierie des matériaux, leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs, a mené une transformation de ses finances grâce à l’automatisation en partenariat avec IBM afin que l’entreprise puisse se développer, même avec un effectif financier fixe. Après le succès du déploiement initial de l’automatisation, l’accent a été mis sur l’optimisation des processus essentiels adjacents, comme la gestion des ordres de service, la chaîne de valeur inversée, etc., pour réduire les temps de cycle et améliorer la qualité. Un exercice de process mining s’appuyant sur les données SAP de l’entreprise a permis de mesurer les performances des KPI et de définir la feuille de route de la transformation.
Dans un nouvel engagement, une multinationale américaine de services financiers a tiré parti des capacités d’excellence des processus d’IBM pour étudier le processus de transfert de journaux interne qui a permis de découvrir une réduction potentielle du taux de reprise jusqu’à 50 % et une réduction de 40 % du taux de rejet.
Les exemples sont innombrables, mais la transformation d’entreprise est le principal cas d’utilisation de l’offre IBM® Process Excellence. Dans un monde qui se remet encore de l’impact d’une pandémie, qui est confronté à des incertitudes économiques, à des crises géopolitiques et à des changements climatiques extrêmes, autant de facteurs qui perturbent les chaînes de valeur traditionnelles, la nécessité d’une transformation à l’échelle de l’entreprise est un impératif majeur pour les entreprises mondiales. Les services partagés tels que les finances, la chaîne d’approvisionnement, les achats, les ressources humaines et l’informatique d’entreprise constituent des domaines horizontaux à impliquer. Dans le même temps, les processus sectoriels ciblés avec des opérations de bureau en amont et en aval sont également candidats à la transformation selon les priorités des propriétaires d’entreprise (par exemple, les prêts, l’intégration des clients, les demandes d’indemnisation, les opérations de fraude, etc.)
Les processus et la technologie n’ont jamais été aussi étroitement liés. Les workflows sont souvent répartis sur l’ensemble de l’environnement des applications, géré par différentes équipes informatiques et par des responsables de processus aux objectifs cloisonnés. Grâce aux progrès de la technologie d’exploration de processus, il est désormais possible de virtualiser et de visualiser le workflow de bout en bout, en puisant les données d’exécution dans les systèmes d’enregistrement sous-jacents (c’est-à-dire les applications d’entreprise) et même en y ajoutant la vue de l’exécution des tâches au niveau du bureau local de l’opérateur du processus, capturée numériquement grâce à l’exploration des tâches.
Cette visualisation basée sur la technologie révolutionne la façon dont nous envisageons les processus. Pour la première fois, nous pouvons voir clairement les processus complexes en action, en identifiant où ils fonctionnent efficacement et où ils peuvent être simplifiés, optimisés et automatisés.
La pratique IBM Process Excellence s’appuie sur les principaux outils d’exploration de processus de l’écosystème et des partenaires IBM. Cela inclut l’outil IBM Process Mining, qui fait partie de la plateforme IBM Cloud Pak for Business Automation, et qui est désormais optimisée par les solutions d’application de processus de l’offre IBM Consulting Process Excellence.
Les pratiques IBM Process Excellence s’appuient également sur notre partenariat avec Celonis et d’autres technologies de Process Mining mandatées par les clients pour favoriser les missions de conseil dans le domaine de la transformation des processus d’entreprise. Grâce à notre framework breveté KPI Process Excellence et à notre mécanisme de priorisation des processus piloté par Automation Quotient, nous co-créons la feuille de route de transformation pour nos clients internationaux. Ce processus est encore accéléré grâce à une suite d’applications Process Excellence prêtes à l’emploi et à une plateforme Digital COE pour la gouvernance du cycle de vie.
« Je suis vraiment impressionné par l’approche adoptée par l’équipe d’IBM. Elle est très différente de tout ce que j’ai vu auparavant, car elle est très minutieuse et scientifique. Cela aidera les dirigeants à prendre des décisions faciles. Lorsque nous avons présenté les résultats à nos parties prenantes, il n’y a eu aucun problème, et cela grâce à la qualité et à la robustesse de l’approche. » ~Responsable de l’optimisation des processus, banque multinationale
IBM Consulting fournit une solution holistique de transformation des processus pour nos entreprises clientes, ce que des cabinets d’analystes de premier plan comme IDC ont noté.
