Avant même que Melbourne Water n'installe des caméras d'inspection IoT pour surveiller les sites de test, il est apparu clairement que cette solution coûterait nettement moins cher que les autres méthodes envisagées, qui comprenaient des capteurs de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA). « Les coûts d'une solution SCADA pour mesurer le débit ou les niveaux dans le drain, étaient exorbitants », explique M. Riding. « L'installation de dispositifs IdO représente un investissement beaucoup moins important. »

Après avoir utilisé les solutions IBM Maximo pour passer d'une maintenance basée sur le temps à une maintenance basée sur l'état, Melbourne Water cherche à étendre son utilisation de la technologie IoT. « Au cours des 24 prochains mois, nous allons combler les manques en matière de contrôle et de surveillance SCADA », explique M. Kelly. « Nos dispositifs IoT ont été très efficaces pour fournir des données supplémentaires et ces plateformes ont beaucoup de valeur en étant sur IBM Cloud. Les données deviennent plus faciles à partager avec des organisations externes plutôt que d'être une solution centrée en interne. »

Actuellement, les employés de Melbourne Water utilisent un tableau de bord IBM Maximo pour contrôler les images capturées par les caméras installées sur les sites de test, et il est prévu d'intégrer l'analyse à d'autres fonctions. « Nous sommes en train de mettre en œuvre une solution de bout en bout », explique M. Riding. « L'IA a été développée pour reconnaître les obstructions, de sorte que nous pouvons relier la classification de l'IA à Maximo et déclencher des interventions. »

La prochaine phase de déploiement s'étendra au-delà des sites de test et comprendra l'installation de caméras sur les sites les plus critiques du réseau de drainage de Melbourne Water. Comme les caméras surveillent un plus grand nombre de grilles de fosses et que moins d'équipes sont envoyées pour des inspections sur place, Melbourne Water s'attend à économiser des milliers d'heures de travail. Une fois le système achevé, les estimations préliminaires des économies réalisées vont de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de dollars par an.

Melbourne Water explore également les possibilités d'utiliser son réseau IoT pour détecter les polluants et développer des ressources en eau plus durables pour une population en plein essor. La ville a construit une usine de dessalement pour accroître les réserves d'eau douce afin de disposer d'une réserve en cas de besoin. « Comment pouvons-nous éviter ça en utilisant d'autres sources d'eau, telles que les eaux de drainage », poursuit M. Riding. « Nous pouvons utiliser les eaux pluviales, les stocker et les traiter, et les utiliser dans des secteurs où nous utilisons traditionnellement de l'eau potable, comme l'arrosage des jardins. »

« Pendant des années, Melbourne a été reconnue comme l'une des villes les plus agréables à vivre au monde", déclare M. Kelly. "En intégrant la gestion de l'eau à nos outils IBM Maximo et IBM Cloud dans l'espace de drainage, de loisirs et d'environnement naturel, nous pouvons continuer à nous concentrer sur la transformation de Melbourne en une ville plus agréable à vivre à l'avenir. »