Un serveur vocal interactif est un système téléphonique automatisé qui combine des messages préalablement enregistrés ou une technologie de synthèse vocale avec une interface DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) pour interagir avec les appelants, en leur permettant de fournir des informations et d'y accéder sans l'intervention d'un agent. Si le serveur vocal interactif ne peut pas récupérer les informations recherchées par l'appelant, les options de menu programmées permettent alors de diriger l'appelant vers l'interlocuteur approprié chargé de lui venir en aide. En intégrant les technologies de l'informatique et de la téléphonie, les logiciels de serveur vocal interactif peuvent améliorer le flux des appels et réduire les temps d'attente, avec pour conséquence une plus grande satisfaction globale des clients.

Moviefone a été l'une des utilisations les plus célèbres et les plus réussies de la technologie de serveur vocal interactif dans les années 1990. L'Internet n'étant pas aussi facilement accessible à l'époque qu'aujourd'hui, les cinéphiles appelaient et indiquaient leur code postal pour obtenir la liste des cinémas disponibles près de chez eux, avec la programmation et les horaires des séances. Même si Moviefone est aujourd'hui une solution du passé, sa technologie sous-jacente est toujours utilisée, principalement dans les centres d'appels, pour fournir un support clients et réduire le volume d'appels à gérer par les agents du service clientèle.

Aujourd'hui, les logiciels de serveur vocal interactif logiciel évoluent également. Le développement du traitement automatique du langage naturel élargit l'éventail des moyens à la disposition des appelants pour interagir avec les ordinateurs par téléphone. Au lieu d'utiliser un système à touches sonores, un logiciel de serveur vocal interactif sophistiqué permet aux appelants d'exprimer verbalement leurs demandes. La reconnaissance vocale permet ensuite au serveur vocal interactif de comprendre les demandes et d'y répondre en temps réel.

Un serveur vocal interactif améliore l'expérience client en fournissant une méthode en libre-service qui permet aux clients d'accéder aux informations dont ils ont besoin sans passer par le service clientèle. Ils réduisent également le volume d'appels à gérer par les centres de contact, ce qui diminue les temps d'attente et les coûts opérationnels pour les entreprises.