L’IA générative connaît une croissance rapide, et son potentiel pour les entreprises est largement reconnu. Cependant, utiliser l’IA dans un secteur aussi complexe que celui des services financiers nécessite une approche et un cadre mûrement réfléchis afin de limiter les risques et l’exposition. L’IA va changer la façon dont le secteur des services financiers est en capacité d’aider les clients, de gagner en efficacité et de sécuriser les données. Mais d’importantes considérations sont à prendre en compte.

IBM est à la pointe de l’innovation dans le secteur des services financiers depuis plus de 100 ans et fournit des solutions technologiques qui permettent aux fournisseurs de services financiers d’obtenir un avantage concurrentiel. L’entreprise s’est associée à plus de 90 des plus grandes banques et des plus grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine au monde et les aide à rationaliser leurs processus métier et à simplifier leurs workflows. Nos capacités de cloud hybride et d’IA aident les banques à intégrer de nouveaux modèles opérationnels, à adopter la numérisation et l’automatisation intelligente et à atteindre une rentabilité continue dans cette nouvelle ère de la banque commerciale et de détail.