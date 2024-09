Le groupe Crédit Agricole est un géant dans le monde de la banque et de l’assurance, et est la principale banque de détail et le principal assureur en Europe. Pour soutenir ses activités et servir au mieux ses 53 millions de clients, le groupe emploie 147 000 personnes, dont 11 000 dédiées aux problèmes informatiques. Entre 2022 et 2025, le groupe prévoit de consacrer 20 milliards d’euros à son système informatique.

En 2020, Crédit Agricole S.A. a lancé le projet VERDI (Vision d’Ensemble et Reporting des Dépenses IT Groupe). « Notre objectif principal était de nous doter d’un outil capable de consolider et d’analyser les ressources et les dépenses informatiques du groupe », déclare Arnaud Sage-Mengus, responsable Finance IT Groupe, Crédit Agricole S.A.

« Par le passé, nous disposions d’une solution qui fournissait des KPI au niveau macro, mais ils n’étaient pas suffisants pour permettre à la gouvernance informatique du Groupe de répondre efficacement à la question de l’allocation des ressources informatiques. Nous voulions également nous assurer que les DSI et notre holding disposaient d’un outil de pilotage qu’ils pouvaient utiliser au quotidien. »

Le projet comprend deux outils : la plateforme VERDI dédiée à la collecte et à l’analyse des dépenses informatiques, principalement réservée aux contrôleurs de gestion informatique de chaque entité ; et l’outil de présentation des données TEMPO, pour les équipes de gestion informatique et le premier cercle de prise de décision du groupe.