Libérez le potentiel de vos données avec l’automatisation et les informations basées sur l’IA dans Cognos Analytics. L’assistant IA en langage naturel est disponible en permanence : décrivez les données dont vous avez besoin et laissez Cognos Analytics créer pour vous des visualisations de données époustouflantes. Décrivez une question ou une hypothèse que vous souhaitez tester et laissez l’IA vous donner les informations dont vous avez besoin.

Transformez votre équipe opérationnelle en utilisateurs chevronnés pour permettre à vos analystes de données de se concentrer sur la recherche d’informations plus précises. Passez à la BI de nouvelle génération avec des fonctionnalités d’IA qui non seulement vous donnent une image complète, fiable et précise de votre activité, mais donnent également une idée de la situation future, prédisent les résultats et expliquent pourquoi ces derniers risquent de se produire.