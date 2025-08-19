IBM Innovation Studio

Obtenez une vue d’ensemble de vos enjeux grâce à nos explorations sectorielles et technologiques, ainsi qu’à nos expériences immersives.
Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations, nos analyses comparatives et nos ateliers de design thinking.
Nos experts internes peuvent vous aider à prototyper des idées, à développer une feuille de route et à obtenir rapidement des résultats.
Vous êtes curieux de connaître les habitudes de déploiement que nous observons chez les clients de différents secteurs ? Inspirons-nous des entreprises qui ont été confrontées à des problématiques similaires. Nos sessions d’exploration sectorielle sont animées par des experts métier qui disposent d’une expérience de première main dans l’identification des défis en présence, la découverte d’opportunités, la compréhension des problèmes en profondeur, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de solutions.
Envie de découvrir les dernières innovations technologiques d’IBM ? Nos présentations technologiques sont animées par des experts techniques qui vous expliqueront les nouveautés, vous indiqueront comment intégrer nos offres à votre pile technologique et vous montreront la valeur ajoutée que vous obtenez avec IBM.
Vous souhaitez maximiser l’impact de nos solutions pour votre entreprise ? Ces sessions collaboratives s’appuient sur les méthodes IBM Enterprise Design Thinking pour vous aider à découvrir de nouvelles opportunités et à résoudre vos défis métier critiques.
Besoin d’un échange individuel avec nos experts techniques ou sectoriels ? Ces interventions personnalisées, en amont ou en aval de vos projets, vous donnent un accès direct à des experts qui vous aideront à faire évoluer vos solutions, vous apporteront de nouvelles perspectives, et bien plus encore.
Envie de rencontrer vos pairs ? Nos sessions multiclients constituent une excellente occasion de rassembler des dirigeants confrontés à des défis similaires dans leur secteur. Nous vous proposons toute l’année diverses opportunités de réseauter avec nos clients et partenaires, dans le cadre de forums ciblés autour de sujets qui vous importent.
Cet échantillon de nos sessions thématiques animées par des experts montre comment nous pouvons adapter vos expériences studio à vos besoins.
Dans nos ateliers gratuits, vous commencerez par explorer l’art du possible et la puissance des technologies pour relever vos défis. Nos expériences immersives, exercices d’évaluation, analyses approfondies avec experts et démonstrations vous inspireront pour le reste de la journée.
Nos engagements se concluent par des actions concrètes qui vous permettront de démarrer et d’obtenir des résultats plus rapidement. Nous élaborerons ensemble une feuille de route claire, avec des étapes concrètes, et nous vous mettrons en relation avec des experts IBM qui pourront vous aider.
Pour les DSI, directeurs techniques, responsables de secteur d’activité ou développeurs logiciels : pour gagner en productivité grâce à la création d’assistants et d’agents d’IA personnalisés.
Pour les DSI, directeurs techniques, opérations informatiques et développeurs : pour rationaliser l’intégration, la livraison et les opérations grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, améliorant ainsi l’efficacité, la résilience et la création de valeur.
Pour les CDO, directeurs techniques, DSI et responsables de l’IA et des données : pour simplifier et sécuriser l’accès aux données dans l’ensemble de l’entreprise pour l’IA et les analyses en temps réel, et pour réduire le coût de leurs entrepôts de données.
Pour les DSI, directeurs techniques et responsables AIOps, opérations et architecture : pour découvrir les avantages d’un environnement hybride conçu intentionnellement avec et pour l’IA.
