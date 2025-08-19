IBM Innovation Studio

Accélérez la concrétisation de vos idées Nous sommes un réseau de studios implantés dans le monde entier dont la mission est d’aider les clients et partenaires commerciaux à passer plus rapidement à l’étape suivante. Pour y parvenir, nous réunissons le meilleur de l’expertise et de l’expérience d’IBM® afin de faire avancer les choses.
Notre mission
Data Space in the IBM Innovation Studio Munich
Commencez par explorer le champ des possibles

Obtenez une vue d’ensemble de vos enjeux grâce à nos explorations sectorielles et technologiques, ainsi qu’à nos expériences immersives.
Businessmen standing alone and using a white board in the office to strategise
Ensemble, nous trouverons ensuite de nouvelles manières d’accélérer votre transformation

Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations, nos analyses comparatives et nos ateliers de design thinking.
Group of clients and IBMers in a room around a table discussing technology.
Terminez par un plan et créez des relations

Nos experts internes peuvent vous aider à prototyper des idées, à développer une feuille de route et à obtenir rapidement des résultats.
La valeur de notre collaboration avec IBM Innovation Studio est inestimable : non seulement l’équipe a compris notre vision technologique, mais elle nous a aidés à la développer. Nous apprécions particulièrement la façon dont IBM voit les réseaux et les écosystèmes, résout des problèmes transversaux et apporte toujours une valeur ajoutée aux partenaires et aux clients. Roy Kaiser Cofondateur et directeur financier/marketing, Peeriot AG

Notre méthode

Exploration des cas d’utilisation Présentations technologiques Ateliers de co-création Analyses approfondies d’experts Rencontres ciblées
Ateliers

Cet échantillon de nos sessions thématiques animées par des experts montre comment nous pouvons adapter vos expériences studio à vos besoins.
Explorez le champ des possibles

Dans nos ateliers gratuits, vous commencerez par explorer l’art du possible et la puissance des technologies pour relever vos défis. Nos expériences immersives, exercices d’évaluation, analyses approfondies avec experts et démonstrations vous inspireront pour le reste de la journée.

Ensemble, nous trouverons de nouvelles manières d’accélérer votre transformation

Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations, nos analyses comparatives et nos ateliers de design thinking.

Terminez par un plan et créez des relations

Nos engagements se concluent par des actions concrètes qui vous permettront de démarrer et d’obtenir des résultats plus rapidement. Nous élaborerons ensemble une feuille de route claire, avec des étapes concrètes, et nous vous mettrons en relation avec des experts IBM qui pourront vous aider.

Les thèmes de nos ateliers
This is a card image for Innovation Studio AIOps workshop.â€¨â€¨
Accélérer l’impact métier de l’IA

Pour les DSI, directeurs techniques, responsables de secteur d’activité​ ou développeurs logiciels : pour gagner en productivité ​grâce à la création d’assistants et d’agents d’IA personnalisés.
Cube bleu dans un cube transparent sur une plateforme blanche avec trois flèches blanches en dessous pointant vers le haut
Automatisation

Pour les DSI, directeurs techniques, opérations informatiques et développeurs : pour rationaliser l’intégration, la livraison et les opérations grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, améliorant ainsi l’efficacité, la résilience et la création de valeur.
Cube solide gris et cube bleu semi-transparent avec motif quadrillé, placés sur une surface blanche plane
Données pour l’IA générative

Pour les CDO, directeurs techniques, DSI et responsables de l’IA et des données : pour simplifier et sécuriser l’accès aux données dans l’ensemble de l’entreprise pour l’IA et les analyses en temps réel, et pour réduire le coût de leurs entrepôts de données.
Illustration d’un nuage flottant divisé en quatre morceaux
Cloud hybride/Z

Pour les DSI, directeurs techniques et responsables AIOps, opérations et architecture : pour découvrir les avantages d’un environnement hybride conçu intentionnellement avec et pour l’IA.

Amériques

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Mexico Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 New York City 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 São Paulo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Asie-Pacifique et Japon

Pékin Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China Séoul Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 Shanghai Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China Tokyo 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

Europe

Amsterdam Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam Londres 20 York Road London SE1 7ND Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid Milan Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI Munich Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München Paris 17 Av. de l’Europe 92275 Bois-Colombes Stockholm Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm Zurich Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
Étapes suivantes

Contactez votre représentant ou partenaire commercial IBM dès aujourd’hui.

 Nous contacter