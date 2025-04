Qu’il s’agisse de passer une commande, de demander un échange de produit ou de poser des questions sur un problème de facturation, les clients d’aujourd’hui exigent une expérience exceptionnelle, avec des réponses rapides et complètes à leurs demandes. Ils s’attendent également à ce qu’un service soit fourni 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur plusieurs canaux.

Bien que les approches traditionnelles de l’IA offrent un service rapide à la clientèle, elles ont leurs limites. Actuellement, les bots s’appuient sur des systèmes basés sur des règles ou sur des algorithmes (ou modèles) de machine learning pour automatiser les tâches et fournir des réponses prédéfinies aux demandes des clients.

L’IA générative a le potentiel de révolutionner le service client, en tirant parti de grands modèles de langage (LLM) et de techniques d’apprentissage profond conçus pour la compréhension des demandes complexes et la génération de réponses conversationnelles plus naturelles. Les grandes entreprises (un grand nombre d’entre elles ayant déjà entamé leur transition vers l’IA) souhaitent exploiter la puissance de l’IA générative pour le service client. Les modèles d’IA analysent les conversations en contexte, génèrent des réponses cohérentes et adaptées, et traitent plus efficacement les demandes et les scénarios des clients. Ils peuvent traiter les requêtes complexes des clients, en comprenant toutes les nuances dans leurs intentions, leurs sentiments et le contexte, et fournir des réponses pertinentes en conséquence. L’IA générative peut également tirer parti des données client pour fournir des réponses et des recommandations personnalisées, et proposer des suggestions et des solutions sur mesure pour améliorer l’expérience client.