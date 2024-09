L’approche de Bradesco permet des opérations bancaires dignes de l’ère du numérique. Parallèlement, les clients adeptes des solutions bancaires traditionnelles retrouvent chez Bradesco le niveau de disponibilité et de sécurité qu’ils exigent. Cette approche s’appuie sur l’utilisation d’un système bancaire central sécurisé, mais non moins [agile], alimenté par IBM Z.

Waldemar Ruggiero Jr., directeur général de Bradesco : « Nos systèmes bancaires centraux ont toujours été extrêmement fiables et restent au cœur de notre stratégie informatique. Notre nouveau modèle étendu s’appuie sur les API du noyau bancaire pour fournir des services numériques avec IBM Z et IBM DS8950F. La disponibilité quasi continue de ces services est essentielle. »

Innovante, la solution Next de Bradesco est une véritable banque en ligne, qui répond aux besoins de mobilité et de disponibilité tout au long du parcours client. Next est une application qui permet de transférer de l’argent et de bénéficier d’avantages adaptés au mode de vie et aux besoins de chacun. Pour allier agilité et fiabilité, Next s’appuie sur un ensemble de solutions robustes : IBM CICS, le serveur d’applications qui permet aux développeurs de créer des applications dans le langage de leur choix ; IBM IMS, un logiciel de gestion de données très performant ; et IBM DB2, une plateforme de gestion de données hybride alimentée par l’IA, pour prendre en charge cette solution.

L’innovation continue, c’est ce qui permet à Bradesco de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients. Et IBM Z rend cette innovation possible.

Protéger les données clients

Les clients comptent sur Bradesco pour sécuriser leurs informations et leurs données. En outre, la banque doit impérativement se conformer aux réglementations nationales en matière de protection des données confidentielles. Bradesco se doit de garantir à tout moment la sécurité de l’expérience bancaire qu’elle propose.

Waldemar Ruggiero Jr. « Ensemble, IBM Z et IBM DS8900F fournissent à Bradesco les outils nécessaires pour offrir une expérience bancaire sécurisée à 100 %, tels que l’authentification à deux facteurs. Ces solutions garantissent la protection des informations confidentielles. Nos clients nous font confiance pour cette raison. »

Répondre à un nouveau segment de marché

Une autre opportunité consiste à accompagner la population non bancarisée. Au Brésil, environ 45 millions de personnes ne possèdent pas de compte bancaire, selon une étude de l’Institut Locomotiva. Pour répondre à ce besoin, Bradesco a mis en place l'initiative Expresso In-Store Banking. Dans plus de 39 000 succursales implantées au Brésil, les partenaires de Bradesco proposent ses produits et services à leurs clients. Bradesco a choisi IBM CICS pour développer et améliorer les applications nécessaires au projet, IBM DB2 pour gérer les données en back-end, et IBM WebSphere for z/OS pour les requêtes front-end. Cette solution permet non seulement d’améliorer la disponibilité et la réactivité des services et des données, mais aussi d’accélérer la mise sur le marché.

Bradesco a adopté une approche économique de ces nouveaux services abordables en optant pour la tarification sur mesure. Flexible, ce nouveau modèle simplifie l’environnement tarifaire existant. Applicable aux charges de travail nouvelles ou déjà existantes, il propose deux nouvelles options tarifaires aux clients d’IBM : Enterprise Consumption Solution, formule basée sur l’usage qui allie prévisibilité des prix et certitude financière, et Enterprise Capacity Solution, la licence pleine capacité qui simplifie au maximum la tarification.

Un environnement bancaire intégré

L’environnement IBM Z actuel de la banque comprend trois centres de données, dont un pour la sauvegarde, 10 serveurs IBM z15, dont un LinuxONE III, et 10 serveurs IBM z14. Les transactions bancaires les plus courantes, ainsi que les données clients, sont gérées sur l’infrastructure IBM Z. La plupart des expériences en ligne, y compris la solution innovante Next de Bradesco, sont exécutées dans un environnement cloud hybride alliant cloud public et privé, architecture distribuée et IBM Z. IBM Z s’intègre parfaitement aux autres composants de cet environnement cloud hybride pour garantir une expérience client fluide et optimale.

Pour le stockage, Bradesco a choisi le système de données d’entreprise IBM DS8950F avec 12 réseaux bidirectionnels de bibliothèques de bandes TS7700, chacune avec 240 To de cache, connectés aux bibliothèques de bandes TS3500. Pour ce qui est des systèmes ouverts, Bradesco dispose d'environ 14 Po de données stockées sur les baies IBM FlashSystem. Les environnements mainframe et ouverts sont tous deux gérés par IBM Spectrum Control.

Pour ses services d’assurance, la banque s’appuie sur le portail IBM WebSphere Application Server s’exécutant sur des systèmes distribués afin de créer des portails Web externes faciles à connecter aux services back-end pris en charge par IBM Z. Cela lui permet d’accélérer davantage le développement et de réduire les coûts associés, tout en facilitant la mise en ligne de ses fonctionnalités fiables.

En intégrant IBM Z dans son écosystème bancaire, la banque Bradesco a pu non seulement fiabiliser et sécuriser ses services, mais aussi s’adapter rapidement aux nouveaux besoins de ses clients, ainsi qu’aux évolutions du marché.