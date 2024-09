IBM Z est une gamme d’infrastructures modernes qui exécute des systèmes d’exploitation d’entreprise et des logiciels IBM Z Systems.

IBM Z offre la sécurité, la résilience, les performances, l’évolutivité et la durabilité que vous attendez d’une plateforme de calcul professionnelle phare d’IBM. Pour aider à répondre à l’évolution des demandes des plus grandes entreprises du monde, IBM z16 permet l’inférence de l’IA à une vitesse et à une échelle sans précédent, tandis qu’IBM watsonx Code Assistant for Z simplifie et accélère la modernisation des applications grâce à l’IA générative.