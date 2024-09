Après avoir migré vers la nouvelle version de Db2 Analytics Accelerator, « les requêtes s’exécutent à des vitesses extrêmement rapides, précise M. Mohammed. Des requêtes qui prenaient auparavant 20 minutes ne prennent plus que quelques secondes. Les lots qui prenaient des heures sont traités en quelques minutes. »

Cette vitesse permet à M. Mohammed et son équipe à répondre plus rapidement aux requêtes du ministère. De nombreux rapports nécessitent plusieurs versions, et si chacune d’entre elles prend 20 minutes, un rapport peut prendre plusieurs heures voire une journée avant d’être complété par le personnel. « Aujourd’hui, si un responsable demande un rapport dans l’heure, je peux le livrer », assure-t-il. « La vitesse de Db2 Analytics Accelerator for z/OS est absolument incroyable. »

La fonctionnalité de synchronisation intégrée a réduit la latence de réplication des données de trois minutes à environ trois secondes. Cela signifie que les tableaux de bord utilisant Db2 Analytics Accelerator affichent désormais les données en temps quasi réel. Etant donné que la technologie de synchronisation intégrée repose sur la technologie IBM z Systems Integrated Information Processor (zIIP), l’utilisation générale du processeur sur le système z/OS du ministère a diminué, réduisant ainsi les coûts de traitement.

Le ministère prévoit de continuer à profiter de la vitesse et des performances de Db2 Analytics Accelerator for z/OS en ajoutant plus de tables et de requêtes à l’avenir. Il est important pour le ministère d’assurer le bon fonctionnement de sa base de données Db2 for z/OS. Lorsqu’il est demandé quels types de workloads peuvent bénéficier de la base de données Db2 for z/OS et de Db2 Analytics Accelerator, M. Azeem répond : « Notre base de données Db2 for z/OS est capable de tout faire » Il indique que le ministère envisageait d’utiliser Db2 Analytics Accelerator pour les workloads d’analyse des données et de machine learning.