IBM Z/OS est un système d’exploitation pour les mainframes IBM® Z, adapté aux opérations continues et à haut volume, doté d’une sécurité et d’une stabilité élevées.

Avec IBM z/OS, vous pouvez tirer profit de la puissance de calcul et des ressources de la plateforme IBM Z pour soutenir la transformation opérationnelle de votre entreprise et stimuler l’innovation. Bénéficiez de l’environnement stable et sécurisé dont votre organisation a besoin pour améliorer les performances des charges de travail stratégiques et relever les défis à venir.