Qu’est-ce que le mainframe ?

Les mainframes sont des ordinateurs hautes performances dotés de grandes quantités de mémoire et de processeurs de données qui traitent des milliards de calculs et de transactions simples en temps réel. Un ordinateur mainframe est essentiel pour les bases de données commerciales, les serveurs de transactions et les applications qui nécessitent une résilience, une sécurité et une agilité élevées.