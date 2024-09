Les entreprises modernisent et développent de nouvelles applications hors plateforme, dans le cloud, tout en tirant parti de leurs systèmes d’enregistrement rentables et résilients sur IBM Z. DB2 for z/OS et son écosystème de produits offrent un service de données d’entreprise agile, efficace et sécurisé pour les applications de cloud hybride, transactionnelles et analytiques les plus exigeantes au monde.



Les organisations peuvent facilement accéder aux données d’IBM Z et de DB2 for z/OS en interne ou synchroniser ces données dans le cadre d’un data fabric ou d’un data lakehouse. Intégrez l’IA dans les transactions, les applications et les opérations, à grande vitesse et à grande échelle. Les données transactionnelles sont essentielles à la compréhension de la performance métier et du comportement des clients, et offrent la valeur prédictive la plus élevée pour les applications d’IA. Les données transactionnelles de DB2 for z/OS, fournies par IBM DB2 Data Gate, peuvent être facilement combinées avec les données de lakehouse dans watsonx.data pour générer des informations analytiques de grande valeur.