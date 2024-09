IBM watsonx.data et AWS améliorent l’analytique basée sur le cloud et l’IA, donnant ainsi aux entreprises les moyens d’accélérer leur stratégie de modernisation des données. En combinant l’ouverture, les performances et la gouvernance d’IBM watsonx.data avec l’évolutivité, l’agilité et la rentabilité de l’infrastructure cloud AWS, les entreprises gagnent en commodité et en flexibilité.