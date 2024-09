IBM Db2 Analytics Accelerator est un composant haute performance étroitement intégré à Db2 for z/OS. Il offre un traitement à grande vitesse des requêtes Db2 complexes pour prendre en charge les workloads critiques d’analytique et de reporting. Db2 Analytics Accelerator a permis d’améliorer les performances de milliers d’applications et de systèmes d’information Db2 for z/OS, et constitue un élément clé de la modernisation de l’accès aux données. Il peut être déployé sur des IFL (IBM Facility for Linux) sur IBM Z ou LinuxONE.