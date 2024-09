Dans le cadre d’un partenariat de longue date, IBM Consulting contribue à l’innovation de manière significative et à l’accélération des résultats métier en collaboration avec les équipes clés de Westfield par le biais de services gérés et d’autres initiatives stratégiques clés. Une équipe de 16 développeurs d’applications Westfield a collaboré avec les équipes IBM Consulting et IBM Client Engineering dans le cadre d’un projet pilote de huit semaines utilisant les solutions d’IA générative IBM watsonx. Grâce aux outils d’IA générative d’IBM déployés sur IBM Cloud, Westfield a simplifié l’explication et la documentation du code en le comprenant plus rapidement, réduisant les efforts à un simple clic au lieu de semaines de recherche manuelle et de reporting. IBM watsonx Code Assistant for Z a accéléré la compréhension de l’application en effectuant des analyses, en générant des rapports et en identifiant l’impact des modifications de code.