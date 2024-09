IBM watsonx™ Code Assistant for Z est un produit assisté par l’IA générative conçu pour accélérer la modernisation des applications du mainframe à moindre coût et avec moins de risques que les alternatives actuelles.

watsonx Code Assistant for Z fournit un cycle de vie de développement des applications de bout en bout qui inclut la découverte et l’analyse des applications, le refactoring automatique du code, la conversion de COBOL à Java, la génération automatisée de tests et l’explication de code. Les développeurs peuvent automatiquement remanier certains éléments d’une application et poursuivre la modernisation en COBOL, ou transformer de manière sélective le code en Java en utilisant l’IA générative avec un grand modèle de langage de pointe.

watsonx Code Assistant for Z offre la flexibilité nécessaire pour déployer son grand modèle de langage sur site ou en tant que service.